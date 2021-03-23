Eş katiline 'pes' dedirten destek! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabancayla öldüren koca Besat D. (52) adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey" demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.

Vahşet, geçen pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan, boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. tarafından araçla takip edildi. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.

2 ÇOCUK ANNESİNE 5 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne H.B.'yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak, kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞLARI 'PES' DEDİRTTİ

Adliye girişinde arkadaşlarının, "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey" demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI, AYNI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, olay günü Rabia Doğan ve Besat D.'nin tartışması sonucu jandarmada ifadelerinin alındığı öğrenildi. Rabia Doğan'ın şikayetçi olmaması üzerine jandarmadan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı ortaya çıktı.