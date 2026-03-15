Esenler'de yangın çıkan binada cansız beden bulundu
Esenler'de 5 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından dairede 30 yaşındaki Muhammet Emre Hacıoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 15.03.2026 - 10:16
APARTMANDA YANGIN ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Esenler'de meydana geldi. Birlik Mahallesi 781. Sokak'taki 5 katlı binanın 1. katında yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
CANSIZ BEDENİNE RASTLANDI
Ekiplerin dairede yaptığı incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedenine rastlandı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
