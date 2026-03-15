İsrail füzesiyle ölen TIR şoförü eski uzman çavuş, evlilik hayali kuruyormuş

İRAN'da İsrail füzesinin TIR'a isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Hataylı şoför Hüseyin Fırat'ın (29), eski uzman çavuş olduğu, ilk hayali olan TIR'ı satın alıp, nakliye işine başladığı ardından da evlenmek istediği bildirildi.