Eş katili: "Tebrik ederim doğru karar verdiniz!" 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ta, 2 Şubat günü Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde, Şahizer Ayçelebi (58), eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi'yev (58) kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını aldı. Bir süre sonra uyanan Ahmet Ayçelebi, dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu ve hava kompresörünün bagajında olmadığını görüp sinirlendi.

DEFALARCA ÇEKİÇLE VURDU

DHA'da yer alan habere göre eline aldığı çekiçle eşinin olduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, "Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel" dedi.

"CANAVAR HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK"

Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ahmet Ayçelebi hakkında `Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek´ suçundan dava açıldı.

"YUMRUK ATTI, DEMİRLE VURDU"

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ayçelebi ile avukatı hazır bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ayçelebi, savunmasında, "Her akşam içki içerdim. Olay günü akşam eve gittiğimde eşim, eve girer girmez `yine mi içtin´ diyerek küfretti. Sonra yattığım salona geldi, bana yumruk atarak vurmaya başladı. Daha sonra demirle vurmaya devam etti.

"ARABANIN LASTİKLERİNİ İNDİRMİŞ"

Ben o sırada üstüme yorgan çektim. Kendi kendine vurmayı bırakıp gitti. Ben müdahale etmedim, sonrasında da uyumuşum. Uyanınca evden kaçıp gitmeyi düşündüm. Arabaya bakmaya gittim, lastiklerin inik olduğunu gördüm, bagajda da pompa vardı onunla lastikleri şişirmeyi düşündüm ama eşim pompayı bile saklamış.

"YATAĞA KOYDUM, ÜSTÜNÜ ÖRTTÜM"

Sinirlendim, eşimin odasına girip `pompayı niye aldın´ dedim. Eşim o sırada kanepede oturarak televizyon seyrediyordu. Ben ona sorunca eşim bana küfürler etmeye başladı. Hemen kanepenin yanındaki demiri almaya çalıştı. Ben de boğazından tutup kafasına çekiçle vurdum. Kanepeye devrildi, ayağını yatağa koydum, üstünü örttüm" dedi.

"İDAMA GÖNDERİN BENİ"

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ehliyetsiz ve alkollü araç sürmesini engellemek için maktulün araba lastiğini indirmesinin haksız tahrik sayılamayacağını belirterek, canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek´ suçundan dava açılmışsa da eşe karşı, ruh ve bedenen kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz alan sanık, "Beni idam edin, her şeye razıyım. Eşimi kaybetmişim idama gönderin beni, çok pişmanım" dedi.

"TEBRİK EDERİM DOĞRU KARAR VERDİNİZ"

Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulamadan Ayçelebi'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Ahmet Ayçelebi mahkeme heyetine, "Tebrik ederim, doğru karar verdiniz" dedi.