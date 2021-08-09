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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski eşi ve kaynanasını silahla katletti
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Eski eşi ve kaynanasını silahla öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisi Antalya'da eklendi. A.A. evlerine gelip tartıştığı eski eşi 35 yaşındaki Gülcan Kılınç ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Gülizar Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi

Son dakika: Eski eşi ve kaynanasını silahla katletti
Eski eşi ve kaynanasını silahla katletti
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AA

Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A., eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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