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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski futbolcu hakkında korkunç detaylar!
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Son dakika haberler... İşte Sezer Öztürk'e istenen ceza! Arkasından koşarak 6 el ateş etti!

Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Öztürk'ün Scolten'in arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği, Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet edip göğüs kısmından çıktığı anlatıldı

Son dakika: Eski futbolcu hakkında korkunç detaylar!
Eski futbolcu hakkında korkunç detaylar!
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DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

DHA'nın haberine göre, Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Halil İbrahim Scolten ile Sezer Öztürk arasında çıkan yol verme tartışmasının büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve tarafların birbirini yaraladığı anlatıldı.

KORUMASIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNE TEKRAR GELDİ

Öztürk'ün koruması Ömer Genç'in havaya ateş etmesi sonucu Scolten ailesinin kaçtığı anlatılan iddianamede, Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in olay yerine tekrar geldiği kaydedildi.

SEZER ÖZTÜRK ARKASINDAN KOŞARAK VURDU

İddianamede Öztürk ve Genç'i gören Scolten'in şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, Sezer Öztürk'ün ise arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği belirtildi. İddianamede Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet ettiği ve göğüs kısmından çıktığı anlatıldı.

5 AYRI SUÇTAN 32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede mağdur-şüpheli Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında iştirak kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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