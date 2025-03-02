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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski İYİ Partili Beker CHP’ye katılıyor | Son dakika haberleri

        Eski İYİ Partili Beker CHP’ye katılıyor

        İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in salı günü CHP'ye katılacağı öğrenildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 02.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:45
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        Eski İYİ Partili Beker CHP'ye katılıyor
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        İYİ Parti Ankara 2'nci Bölge milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz kasım ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

        Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

        "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

        İYİ Parti’den istifa eden Beker'in salı günü CHP’ye katılacağı öğrenildi.

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