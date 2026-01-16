Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eskişehir haberleri: Rakip fırının ekmeğini gizlice çalıp günler sonra küflü halde bıraktı | Son dakika haberleri

        Rakip fırının ekmeğini gizlice çalıp günler sonra küflü halde bıraktı

        Eskişehir'de bir firma yetkilisinin, rakip fırının ekmeklerini gece gizlice çaldığı ve birkaç gün sonra küflü halde geri bıraktığı iddiası güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu, yetkililer kişinin rakip firma çalışanı olduğunu belirtti. Avukat, eylemin halk sağlığını tehlikeye attığını ve müvekkile yönelik itibar suikastı niteliğinde olduğunu ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırının ekmeğini çalıp küflüsünü bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de bir firma yetkilisinin, rakibi olan fırın işletmesi tarafından üretilen ekmekleri gece vakti gizlice çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu ekmekleri küflendirip birkaç gün sonra aynı yere getirdiği iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        İHA'daki habere göre olay; 15 ve 24 Aralık 2025 tarihlerinde Eskişehir'de meydana geldi. Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırın işletmesince müşteri olan yemek firmasına teslim edilen ekmeklere, rakip olan bir başka firmanın yetkilisi tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

        BİRKAÇ GÜN SONRA KÜFLÜ ŞEKİLDE BIRAKTI

        Bahse konu işletmeye gece vakitlerinde gizlice giren A.K. isimli şahsın ekmekleri alıp götürdüğü, aradan birkaç gün geçince küflü halde aynı yere getirip bıraktığı iddia edildi.

        REKLAM

        KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde bu durumu fark eden fırın işletmesi yetkilileri, kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ortaya atılan iddialarla ilgili araştırma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

        "ARAŞTIRIP TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Av. Burcu Kabaağaç Kaya, "Müvekkil şirketin ekmek temin ettiği bir yemek şirketi var. Yemek şirketine bırakılan ekmekleri gece vakti birisi gelip çalıyor, daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendiriyor ve tekrar gelip aynı yere geri koyuyor. Bu kişinin rakip bir firmanın yetkilisi olduğunu tespit ettik. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an için bizim tespit edebildiğimiz bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz; çünkü müvekkil firmaya karşı son zamanlarda bu şekilde birçok eylem gerçekleştirilmeye başlandı. Dolayısıyla bu kişilerin araştırıp tespit edilmesini istiyoruz. Halk ve kamu sağlığını tamamen tehlikeye atan bu eylemlere neden olan kişilerin tutuklu yargılanmalarını talep ettik. Bu kişiler hakkında 'Gece Vakti Nitelikli Hırsızlık', 'Kamu Sağlığını Tehlikeye Atarak Zehirli Maddelerle Halkı Zehirleme', 'Marka Hakkına Zarar Verme', 'Haksız Rekabet' ve 'İftira' suçlarından şikâyetçi olduk" dedi.

        "RESMEN BİR İTİBAR SUİKASTI"

        2025 yılının kasım ayında bir vatandaş, bahse konu fırın işletmesinin Yenikent Mahallesi'nde bulunan şubesinden alışveriş yapmış ve aldığı ekmeğin içinden poşet çıkmıştı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu olaya da değinen Av. Kaya, "Geçtiğimiz günlerde de kamuoyuna yansıyan, müvekkil şirketin adının örtülü olarak geçtiği bir olay meydana geldi. Bir poşet çıkarma eylemi söz konusuydu. Bu olayın da bu kişilerle bağlantılı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla şahsın HTS kayıtlarının ve iletişimde olduğu kişilerin de araştırılmasını talep ettik. Müvekkile karşı resmen bir itibar suikastı gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda gömülü bulundu; 1 tutuklama

        İZMİR'in Bornova ilçesinde geçen 29 Aralık'ta kaybolan Mihriban Yılmaz'ın (26) cesedi ormana gömülü bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Yılmaz'ı boğduktan sonra ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı. (DHA) 

        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son