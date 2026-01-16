Eskişehir'de bir firma yetkilisinin, rakibi olan fırın işletmesi tarafından üretilen ekmekleri gece vakti gizlice çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu ekmekleri küflendirip birkaç gün sonra aynı yere getirdiği iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İHA'daki habere göre olay; 15 ve 24 Aralık 2025 tarihlerinde Eskişehir'de meydana geldi. Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırın işletmesince müşteri olan yemek firmasına teslim edilen ekmeklere, rakip olan bir başka firmanın yetkilisi tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

BİRKAÇ GÜN SONRA KÜFLÜ ŞEKİLDE BIRAKTI

Bahse konu işletmeye gece vakitlerinde gizlice giren A.K. isimli şahsın ekmekleri alıp götürdüğü, aradan birkaç gün geçince küflü halde aynı yere getirip bıraktığı iddia edildi.

REKLAM

KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde bu durumu fark eden fırın işletmesi yetkilileri, kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ortaya atılan iddialarla ilgili araştırma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

"ARAŞTIRIP TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Av. Burcu Kabaağaç Kaya, "Müvekkil şirketin ekmek temin ettiği bir yemek şirketi var. Yemek şirketine bırakılan ekmekleri gece vakti birisi gelip çalıyor, daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendiriyor ve tekrar gelip aynı yere geri koyuyor. Bu kişinin rakip bir firmanın yetkilisi olduğunu tespit ettik. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an için bizim tespit edebildiğimiz bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz; çünkü müvekkil firmaya karşı son zamanlarda bu şekilde birçok eylem gerçekleştirilmeye başlandı. Dolayısıyla bu kişilerin araştırıp tespit edilmesini istiyoruz. Halk ve kamu sağlığını tamamen tehlikeye atan bu eylemlere neden olan kişilerin tutuklu yargılanmalarını talep ettik. Bu kişiler hakkında 'Gece Vakti Nitelikli Hırsızlık', 'Kamu Sağlığını Tehlikeye Atarak Zehirli Maddelerle Halkı Zehirleme', 'Marka Hakkına Zarar Verme', 'Haksız Rekabet' ve 'İftira' suçlarından şikâyetçi olduk" dedi.