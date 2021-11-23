Evlat dehşeti! Annesini öldürdü, babasını yaraladı! 0:00 / 0:00

AA

Kentte bir apartmanda yaşayan Aysel ve Duran D. çifti ile oğulları Kadir D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir D, annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçaklayarak ağır yaraladı.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

AA'nın haberine göre Kadir D, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.