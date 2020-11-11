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HaberlerParaSon dakika! Eylül ayı ödemeler dengesi verileri yayımlandı
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Eylül ayı ödemeler dengesi verileri yayımlandı

Eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

Son dakika! Eylül ayı ödemeler dengesi verileri yayımlandı
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayında ayında 2 milyar 828 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki gelişmede gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Devamı gelecek....

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