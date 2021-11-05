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Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Beton blok yüklü kamyon... - Haberler
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Beton blok yüklü kamyon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti

SON DAKİKA: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Beton blok yüklü kamyon... - Haberler
Facianın görüntüsü ortaya çıktı!
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DHA

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün (21) kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

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