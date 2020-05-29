Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika Fatih Altaylı açıkladı! Altaylı’dan Buket Aydın haberine yalanlama - Haberler
ABONE OL

Altaylı’dan Buket Aydın haberine yalanlama

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kanal D’den ayrılan sunucu Buket Aydın’ın eylül ayında ekranlara Habertürk TV ile döneceği iddiasını kesin bir dille yalanladı

Fatih Altaylı'dan Buket Aydın haberine yalanlama
HABERTURK.COM

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın'ın Habertürk ile anlaştığı iddia edildi. Fatih Altaylı ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ALTAYLI’DAN NET CEVAP

Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın'ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner Grubu'ndaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olan iller hangileri? Cumhurbaşkanı açıklaması
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
Son dakika haberleri! Nişan atılınca dünürler birbirine girdi! Damadın babası bıçaklandı
GÜNDEMNişan atılınca dünürler birbirine girdi!
Son dakika 1 Haziran'da neler değişecek! İşte madde madde 1 Haziran'dan sonrası - Haberler
GÜNDEMİşte madde madde 1 Haziran'dan sonrası...
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu sorgulama TIKLA! E-Devlet Pandemi başvuru sonucu
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
4 kutsal kitap isimleri, dinleri, peygamberleri hakkında bilgiler
GÜNDEM4 kutsal kitap isimleri
30 - 31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? İçişleri Bakanlığı genelges
GÜNDEM30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler! Kulüp başkanı ve oğlu cinayet iddiasıyla tutuklandı
GÜNDEMKanlı pusudan kulüp başkanı ve oğlu çıktı
EBA hesabı öğrenci girişi 2020 TIKLAYIN! EBA yeni şifre alma işlemi... EBA girişi ile ders izle
GÜNDEMEBA hesabına giriş yapın 2020
Askerlik yerleri sorgulama için TIKLA! E-Devlet 2020 Bedelli askerlik celp dönemleri! Askerlik yerleri öğrenme
GÜNDEMAskerlik yerleri sorgulama 2020
EBA TV canlı yayın 29 Mayıs Cuma! TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri burada
GÜNDEMEBA TV canlı yayını izleyin...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X