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Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın'ın Habertürk ile anlaştığı iddia edildi. Fatih Altaylı ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ALTAYLI’DAN NET CEVAP

Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın'ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner Grubu'ndaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş."