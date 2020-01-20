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HaberlerGündemSON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! Gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar!

Gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar!

Antalya'da, besicilik yapan Rıza M.'yi sokakta darp edip, 10 bin lirasını gasp eden 2'si kadın, 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin parayla iki gün alem yaptığı, kadın şüphelilerden birinin kuaföre gidip saçını boyattığı ortaya çıktı. 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken 2'si de serbest bırakıldı

darp ve gasp
DHA

Antalya'da, 15 Ocak günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesinde, Zonguldak'ta besicilik yapan Rıza M., beslediği koyunları 10 bin liraya sattı. Zonguldak'a gideceği otobüsü kaçıran Rıza M., bir marketten içki aldı.

ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

Bu sırada Rıza M.'nin montunun göğüs cebindeki para destesini gören Yasemin B., durumu arkadaşları İkbal B., Resul Yüzer ve Emrullah Demircanoğlu'na söyledi.

DARP EDİP TÜM PARASINI ALDILAR

DHA'da yer alan habere göre market çıkışından itibaren Rıza M.'yi takip eden şüpheliler, önce yankesicilik yöntemiyle 100 lirasını aldı. Bununla yetinmeyen şüpheliler, sokakta takip ettikleri Rıza M.'yi darp ettikten sonra cebindeki parayı alıp, kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN ŞÜPHELİLER BULUNDU

Rıza M. olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıza M.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda 2 kişiyi gözaltına aldı. Alkolün etkisindeki Rıza M.'nin yanlış ifade verebileceği ihtimalini değerlendiren polis, içki aldığı marketin güvenlik kameralarını inceleyince gerçek şüphelilerin İkbal B., Resul Yüzer, Yasemin B. ve Emrullah Demircanoğlu olduğunu belirledi.

KADIN ŞÜPHELİ SAÇINI BOYATMIŞ

Muratpaşa ve Kepez ilçesinde operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Şüphelilerin, gasp ettikleri 10 bin lirayı 4'e bölüp paylaştığı, daha sonra uyuşturucu alıp iki gün boyunca alem yaptığı, elbise aldığı, Yasemin B.'nin paranın bir kısmıyla saçını boyattığı ortaya çıktı.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'gasp, yağma ve yankesicilik yöntemi ile hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul Yüzer ile Emrullah Demircanoğlu tutuklanırken, İkbal B. ile Yasemin B. serbest bırakıldı.

 

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