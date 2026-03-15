Feci kaza! TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü
Gaziantep'te TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu sürücü Bünyamin A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücü Bünyamin A. (28) yaşamını yitirdi. Kazada, M.Ü.A. (18) ile G.K. (17) yaralandı.
OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı gişelerinde meydana geldi. Bünyamin A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyere çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada bariyer otomobile saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Bünyamin A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan M.Ü.A. ile G.K. ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bünyamin A.’nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.