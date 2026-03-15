        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci kaza! TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

        Feci kaza! TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 1 ölü

        Gaziantep'te TAG Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu sürücü Bünyamin A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Otomobil bariyere saplandı: 1 ölü
        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücü Bünyamin A. (28) yaşamını yitirdi. Kazada, M.Ü.A. (18) ile G.K. (17) yaralandı.

        OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı gişelerinde meydana geldi. Bünyamin A.'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki bariyere çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazada bariyer otomobile saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Bünyamin A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan M.Ü.A. ile G.K. ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bünyamin A.’nın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçiden araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanuna uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakm...
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber
        İlber