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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci kazada kahreden detay!
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Feci kazada kahreden detay! Şoför kadın, eşinin yerine sefere çıkmış

Antalya-Ortaca seferi yapan midibüsün dün yağışlı havada şarampole yuvarlanması sonucu kadın şoför Lasif Uysal ölürken, 9 kişi yaralanmıştı. Evlilik yıldönümünden iki gün sonra feci kazada hayatını yitiren otobüs şoförü Uysal'ın (51), rahatsızlanan eşinin yerine sefere gittiği ortaya çıktı

Son dakika: Feci kazada kahreden detay!
Feci kazada kahreden detay!
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İHA

Antalya-Ortaca seferi yapan midibüsün dün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, midibüs şoförü Lasif Uysal'ın (51), rahatsızlanan eşinin yerine sefere gittiği öğrenildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden Antalya seferi yapan otobüs, dün dönüş yolunda kaza yaptı. İHA'nın haberine göre, Lasif Uysal yönetimindeki 48 ABS 859 plakalı midibüs, Antalya'dan Ortaca'ya dönüşü sırasında Korkuteli ilçesi Küçüklü Mahallesi yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KADIN ŞOFÖR OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza sonrası çok sayıda ambulans bölgeye sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede midibüs şoförü Lasif Uysal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 9 yolcu hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Uzun yıllardır Ortaca'da otobüs şoförlüğü yapan Lasif Uysal'ın, kaza günü normalde seferinin olmadığı, eşinin rahatsızlanması nedeniyle onun yerine sefere çıktığı öğrenildi. Kadın şoförün ayrıca 3 Eylül’de evlilik yıldönümü olduğu da öğrenildi.

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