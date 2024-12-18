FED faiz kararını açıkladı Aralık 2024! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) aralık ayı faiz kararını duyurdu. 18 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Aralık ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika FED yılın son faiz kararını açıkladı. FED Aralık ayı faiz toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası (FED) Kasım ayında beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı. Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puan ve geçen ayki 25 baz puanlık indirimin ardından 3 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi. FOMC'nin, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki riskleri genel olarak dengede değerlendirdiği belirtilen karar metninde "Ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor ve Komite, iki hedefiyle ilgili her yönden risk faktörüne de dikkat ediyor" denildi.
2025'TE 2 İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR
Bugün kararla beraber Fed yetkililerinin politika faizi aralığına ilişkin beklentilerini gösteren noktasal grafik de yayımlandı. Noktasal grafikte yetkililerin 2025 yılında toplam 50 baz puanlık 2 faiz indirimi öngördüğü görüldü. Eylül ayında yetkililer gelecek yıl için 4 indirim öngörmüştü.
YILIN SON FED TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşti ve faiz kararı 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklandı.
FED TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU 2025-2026
2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.
Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek.