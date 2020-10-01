Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren Senegalli golcü Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun transfer duyurusunda Gülen Gözler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakteri kullanıldı.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2020
Papiss Cisse
Doğum tarihi: 3 Haziran 1985
Doğum yeri: Dakar / Senegal
Boy: 1,80 m
Uyruk: Senegal / Fransa
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1.50 milyon €
Oynadığı takımlar: FC Metz, AS Cherbourg, LB Châteauroux, Freiburg, Newcastle, SD Luneng, Alanyaspor
Süper Lig performansı: 58 maç 38 gol 2 asist
Toplam performans: 413 maç 183 gol 24 asist
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