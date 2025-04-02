Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isim açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Alman Pascal Müller, VAR olarak görev alacak.

Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yapacak.