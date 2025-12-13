Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:58
        Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı
        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.

        Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

