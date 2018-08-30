Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson Marques Siqueira, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda 22 yaşındaki oyuncuyu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı. Brezilya'nın Gremio takımından transfer edilen futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Bu sezon 21 haftası geride kalan Brezilya Serie A'da 14 maça çıkan Jailson, ön libero pozisyonunda görev yapıyor.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Jailson'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır."

JAILSON KİMDİR?

7 Eylül 1995'te Brezilya'da dünyaya gelen Jailson, futbola Gremio altyapısında başladı. Brezilyalı orta saha, 2014/2015 sezonunda tecrübe kazanması için Chapecoense U20 takımına kiralandı. Chapecoense'de 1 sezon kiralık olarak forma giyen Jailson, sezon sonunda takımı Gremio'ya geri döndü. 2015/2016 sezonunda, Gremio formasını sırtına geçiren genç yıldız, Serie A'da çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı. 2016/2017 sezonunda 18 lig, 11 Libertadores karşılaşmasına çıkan Jailson, sezonu 1 asistle tamamladı. 2017/2018 sezonunda Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid'e karşı oynanan maçta da forma giyen Jailson, 22 karşılaşmada attığı 2 golle seneyi tamamladı.

NASIL BİR OYUNCU?

Goal'de yer alan habere göre Gremio'da ağırlıklı olarak ön libero olarak görev alan Jailson, aynı zamanda merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

Savunma yönüyle yaşıtlarının önünde olan Jailson, pozisyonu gereği mücadeleden kaçmayan oyun yapısıyla ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Oyunun her iki yönünü de oynayabilen Jailson, orta sahada dağıtıcı rolünü de üstlenebiliyor.

22 yaşındaki Jailson'un en büyük eksisi, skora olan katkısı. Gremio forması altında 76 maça çıkan Brezilyalının kariyerinde sadece 3 golü bulunuyor.

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