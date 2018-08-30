Fenerbahçe, Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer ettiğini resmen açıkladı!

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 30, 2018

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Milli kalecimiz Harun Tekin’e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeler yer aldı.

9. TRANSFER OLDU!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı.

Son olarak İsviçreli santrfor Michael Frey ve Meksikalı stoper Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de Harun, 9. transfer oldu. Sarı-lacivertliler, bugün Gremio'dan Brezilyalı orta saha Jailson'un transferi konusunda anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurmuştu.

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