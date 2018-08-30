Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Jailson'un transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır."

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 30, 2018

JAILSON KİMDİR?

22 yaşındaki Jailson, Gremio altyapısında yetişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chapecoense'de kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu, 11 Temmuz 2016'da kulübü Gremio ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmıştı. Kariyeri boyunca 76 karşılaşmada görev yapan Jailson, 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.





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