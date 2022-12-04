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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin genç sol bekle ilgilendiğini yazdı.

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  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rayo Vallecano ve Villarreal'le yaptığı 2 hazırlık maçını da kazanarak formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Teknik direktör Jorge Jesus ise, milli takımlarda bulunan oyuncuların da dönmesiyle Trabzonspor ve Galatasaray'la oynayacakları maçlar öncesi takımı tamamen hazır hale getirmek istiyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Trabzonspor ve Galatasaray maçları olurken, bir yandan da Fenerbahçe hakkında transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Jesus'un göreve gelmesiyle transferde Güney Amerika ve özellikle de Brezilya pazarına yönelen Kanarya, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Brezilya basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Santos'ta forma giyen Felipe Jonatan'la ilgileniyor. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Haberde Jonatan için Fenerbahçe'nin en büyük rakibinin Fluminense olduğu da belirtildi. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    24 yaşındaki Brezilyalı sol bekin ise Avrupa'ya gitmeye daha sıcak baktığı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu vurgulandı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    Kulübü Santos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonatan'ın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

    İstikrarıyla göze çarpan Jonatan, bu sezon Santos formasıyla 36 resmi maça çıkarken, takımına 2 asistlik katkı verdi. 

     
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sol beke sürpriz Sambacı!

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