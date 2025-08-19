Habertürk
        Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı!

        Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı!

        Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 21:01 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:23
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

        Transfere ilişkin futbol direktörü Devin Özek, şunları kaydetti:

        "Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

        Dorgeles Nene ise "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için Jose Mourinho ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

