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        Haberler Gündem Güncel 'Fergio House' soruşturmasında son dakika gelişmesi: Mal varlıklarına el konuldu - Güncel haberler

        ‘Fergio House'un mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu

        "Fergio House" isimli sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik operasyonun ardından yeni gelişme yaşandı. Fergio House üzerinden haksız para kazandıkları iddia edilen biri kadın 3 kişinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 21.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:55
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        'Fergio House'un mal varlıklarına el konuldu!
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        Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüphelilere aralık ayında operasyon düzenlenmişti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ‘Fergio House’ soruşturması ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

        MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

        Bir ay önce düzenlenen operasyonun ardından devam eden soruşturma çerçevesinde; Ferhat .G.(32), Serhat .G. (32) ile S.G.C. (45) isimli kadının "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçuna karıştıkları tespit edildi.

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        Bu şüphelilerin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 85 milyon TL olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüphelinin banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

        NE OLMUŞTU

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından bir ay önce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ‘Fergio House’ adlı sosyal medya hesaplarından yılbaşı için parti vereceklerini açıklayarak müstehcen görüntüler yayınlayan gruba operasyon düzenlendi. Çektikleri videolarda tanınmamak için maske takan gruba düzenlenen operasyonda ‘Fergio House’ kurucusu olduğu iddia edilen mimar kardeşler Ferhat G. ile kardeşi Serhat G.’nin aralarında bulunan 19 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 19 kişiden Ferhat G. tutuklandı. 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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