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FETÖ, mensuplarını özel kodlamayla ayırıp askeri okulların sınavlarını kazandırdı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çoğunluğu eski askeri öğrenci olan FETÖ/PDY üyelerine yönelik 14 şüphelinin yakalandığı operasyonda detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin askeri okullara kodlama yöntemiyle girdiği, ODTÜ matematik uzmanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, kodlamanın örgüt üyelerinin aday numaralarındaki rakamların toplanmasıyla yapıldığı belirlendi.

Son dakika: FETÖ, mensuplarını özel kodlamayla ayırıp askeri okulların sınavlarını kazandırdı
AA

İstanbul'da, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin, özel kodlama sayesinde diğer adaylardan ayrıştırılarak, askeri okulların sınav ve mülakatlarını geçmelerinin sağlandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon ile FETÖ'nün örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullandığı özel kodlama bilgisi bilirkişi raporlarıyla deşifre oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarında, örgüt üyelerinin aday numaralarının, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının çeşitli hanelerinin toplamı sonucu belirlenen sayılar şeklinde olduğu tespit edildi.

FETÖ üyelerinin, özel kodlama sayesinde diğer adaylardan ayrıştırılarak, sınav ve mülakatları geçmesinin sağlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütünün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 2011-2016'da yapılan, 10 adet Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçim Mülakat Sınavları'na giren 88 bin 85 kişiden 33 bin 986'sını bu şekilde kodlandığı, sınavı kazanan 11 bin 717 kişiden 9 bin 994'ünün kodlamaya uyduğu belirlenen raporda, bu sayede FETÖ üyelerinin başarı oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu ortaya çıktı.

OPERASYONDA 14 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hava kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 1 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisinin bulunduğu tespit edilen 13 askeri öğrenci ile FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasında "mahrem imam" olduğu tespit edilen 1 sivilin yakalanmasına yönelik 21 Mart'taki operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanları da bulunan şüphelilerden 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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