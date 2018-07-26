Kastamonu'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru Ramazan Koçak, Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Koçak, savunmasında "İnebolu Adliyesi'nin imamı olduğu" iddiasını kabul etmediğini söyledi.

FETÖ'ye ait yurtta çalıştığını anlatan Koçak, "Fetullah Gülen'in kitapları okundu. Bunları dinledim. Ama sohbetlerine katılmadım. Örgüt adına para toplamadım." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Koçak, "İmam ben değilim. Bunun daha geniş soruşturulmasını istiyorum. 15 aydır tutukluyum. Ben terör örgütü üyesi değilim." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, mahkeme heyeti, örgütün adliye imamı olduğu iddia edilen sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmayı takip eden sanığın annesi, kararın açıklanmasının ardından baygınlık geçirdi.

FETÖ'NÜN "KAYSERİ MAHREM HAVA ASTSUBAYLARI"NA HAPİS CEZASI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar 12. Hava Üs Komutanlığında görevli ihraç astsubaylar Fatih Oltan Aydoğdu ve Salih Saçan ile avukatı hazır bulundu.

12. Hava Üs Komutanlığında görevli bazı astsubaylardan sorumlu olan örgütün mahrem imamı B.İ, iki ayrı duruşmada da tanık olarak dinlendi.

İtirafçı olan ve aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılaması devam eden B.İ, emniyette elektrikçi olarak çalışırken ihraç olduğunu söyledi.

Örgütün kendisine "Nadir" kod adını verdiğini, örgütün talimatı ile bazen kendi evinde bazen de sohbette yer alan askerlerin evinde astsubaylara sohbet verdiğini anlatan B.İ, bu durumun 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne kadar devam ettiğini anlattı.

Örgütün bekar olanlardan yüzde 20, evli olanlardan ise yüzde 10 himmet topladığını aktaran B.İ, sanıklar Aydoğdu ve Saçan'a da sohbet imamlığı yaptığını dile getirdi.

Aydoğdu'nun 2014 yılında sohbet grubunda yer aldığını ve kendisinin tayini çıkana kadar sohbetlere devam ettiğini kaydeden B.İ, irtibatı ise cep telefonundan değil, sabit hattan yaptığını anlattı.

Mahkeme başkanının, örgüt mensuplarının tekel büfelerinde bulunan telefonlardan arama yaptıkları konusunun dikkatini çektiğini sorması üzerine tanık, kendisine böyle bir talimat verilmediğini ve normal büfelerde bulunan sabit hatlardan arama yaptığını aktardı.

Örgütün, sohbet gurubunda yer alan kişiler hakkında istihbarat talebinde bulunmadığını, borcu çok olan, kadın ve namaz zaafı olan askerleri sorduğunu belirten B.İ, istihbaratın üstleri olan müdür ve müdür yardımcıları tarafından yapıldığını söyledi.

B.İ, darbe teşebbüsünden önceden haberdar olmadığını da savundu.

Tanığı tanımadığını ve ifadelerini kabul etmediğini belirten sanık Aydoğdu ise suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, sanık Aydoğdu'nun TSK'nın askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı, sivil mahrem imamlar ile görüştüğü, örgüt mensupları ile ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak görüştüğü, toplantılara katıldığı, talimatlar doğrultusunda davrandığı ve himmet verdiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasını talep etti.

Hakkındaki örgüt üyeliği iddiasını reddeden sanıklardan Saçan da mağdur olduğunu kaydetti. Hiçbir örgütsel faaliyette bulunmadığını belirten Saçan, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aydoğdu ve Saçan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

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