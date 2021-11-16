FETÖ'ye iki büyük operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.
DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında 76 şüpheliye yönelik harekete geçildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.
SINAV SORUSU OPERASYONU: 27 GÖZALTI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2015 yılları arası gerçekleştirilen muhtelif sınavlarda, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav sorularını alarak sınavı kazanan 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.
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