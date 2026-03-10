Canlı
        Son dakika: Fidan'dan Arakçi'ye: Hava sahası ihlali kabul edilemez

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüştü. Fidan Arakçi'ye, Türk hava sahasının ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle telefonda görüştü.

        Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüşmede tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek, siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

        Fidan Arakçi'ye, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

        Dün İran'dan ateşlenen bir füze daha düşürülmüş, mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düşmüştü.

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD gemisinin İran'a operasyon sırasında füze fırlattığı anlar!

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan yayınlanan videoda, ABD'ye ait "Tomahawk" füzesinin İran'a yönelik operasyonlarda kullanıldığı anlar paylaşıldı

