İstanbul'da bu sabah yapılan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, elinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak ile yürüdüğü sırada, Galata Köprüsü üzerinde Ege. A. isimli kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre saldırı sonrası Aydemir´in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., işlemleri için Karaköy Karakolu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi.