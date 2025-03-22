Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti...

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini dile getirdi; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört yapraklı Yonca'sıydı. Asıl adı; Suna Akın olan Filiz Akın, 116 filmle Yeşilçam dönemine damgasını vurdu.