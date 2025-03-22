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        Haberler Magazin Son dakika: Filiz Akın vefat etti

        Filiz Akın vefat etti

        Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:35
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        Filiz Akın vefat etti
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        Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti...

        Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini dile getirdi; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

        2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört yapraklı Yonca'sıydı. Asıl adı; Suna Akın olan Filiz Akın, 116 filmle Yeşilçam dönemine damgasını vurdu.

        Filiz Akın'ın unutulmaz filmleri arasında; 1972 yapımı 'Tatlı Dillim' de bulunuyor. Akın'a başrolde merhum Tarık Akan eşlik etmişti.

        Ayrıntılar geliyor...

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