Filiz Akın vefat etti
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, vefat etti
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti...
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini dile getirdi; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört yapraklı Yonca'sıydı. Asıl adı; Suna Akın olan Filiz Akın, 116 filmle Yeşilçam dönemine damgasını vurdu.
Filiz Akın'ın unutulmaz filmleri arasında; 1972 yapımı 'Tatlı Dillim' de bulunuyor. Akın'a başrolde merhum Tarık Akan eşlik etmişti.
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