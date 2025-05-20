Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı | Dış Haberler

Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı | Dış Haberler

Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı Finlandiya'da Pirkkala adlı kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. En az üç kişinin yaralandığı ve failin yakalandığı belirtildi.

Habertürk Giriş: 20.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:49 facebook

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