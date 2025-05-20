Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı: En az üç yaralı
Finlandiya'da Pirkkala adlı kentteki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. En az üç kişinin yaralandığı ve failin yakalandığı belirtildi.
Finlandiya'da bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.
Olay yerine sevk edilen ve faili yakalayan polisler, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Polis halen binada arama yaptıklarını belirtti.
Yerel Aamulehti gazetesi tarafından yayınlanan habere göre, başkent Helsinki'nin yaklaşık 180 kilometre kuzeyinde bulunan Pirkkala kentindeki bir ilkokul binasının yakınında çok sayıda polis aracı görülüyor.