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        Fırat Epözdemir'e 20 yıla kadar hapis talebi

        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        Giriş: 09.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:32
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        Fırat Epözdemir'e 20 yıla kadar hapis talebi
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        İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

        Epözdemir hakkında, terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        Epözdemir, 23 Ocak'ta yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, ifadesinin ardından 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

        İddianamede, Epözdemir’in PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, HDK nın talimatı ile kurulan "diren cizre" isimli whatsapp grubuna üye olduğu belirtildi.

        Yine iddianamede, gruptaki üyeler ile Cizre ilçesinde yaşanan olaylara desteğe gittikleri, HDK’nın Cizre ilçesi ile ilgili açıklamalarından sonra şüphelinin kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği ifade edildi.

        Yine Epözdemir’in Cizre ilçesinde terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi.

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