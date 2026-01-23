Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızını kullanarak evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nur... Daha Fazla Göster Büyükçekmece'de 7 yaşındaki kızıyla birlikte girdiği evden yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan Nurcan G. (25) yakalandı. Siteye girerken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli Nurcan G.'nin daha önceden de kızını kullanarak güven sağladığı sitelere girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Nurcan G., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken kızı M.Ç., avukatına teslim edildi. Daha Az Göster