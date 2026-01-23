Habertürk
        Son dakika: Forklift kazasında bir işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Forklift kazasında bir işçi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasındaki talaş yüklü çuvalları kamyonetine yükleyen Yüksel Erkol, çıktığı forkliftin üstünden düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:33
        Forkliften düşerek can verdi
        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasındaki talaş yüklü çuvalları kamyonetine yükleyen Yüksel Erkol, çıktığı forkliftin üstünden düşerek hayatını kaybetti.

        MOBİLYA FABRİKASININ BAHÇESİNDE MEYDANA GELDİ

        Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi’ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrikadaki talaşları almak için kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı.

        FORKLİFTİN ÜZERİNDEN KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

        Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada dengesini kaybedip, forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

