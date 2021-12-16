Fransa'dan İngiltere'ye Omicron kısıtlaması! 0:00 / 0:00

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Fransa, Omicron varyantı sebebiyle koronavirüs vakalarının arttığı İngiltere'ye yönelik yeni kısıtlamalar

getirdi.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, İngiltere'ye yönelik yeni kısıtlamaların yürürlüğüne gireceğini belirterek, İngiltere'den Fransa'ya gelecek yolcuların son 24 saatte PCR testi yaptırması gerektiğini söyledi.

İngiltere'den Fransa'ya gelen kişilerin 7 gün boyunca karantinada kalması ve karantinanın 2. gününde yapılan testin negatif çıkması halinde karantinadan çıkabilecekleri belirtildi.

Bu kısıtlamalar şu an için sadece aşısız kişiler için geçerli olacağı ifade edilirken, yeni kısıtlamaların hafta sonu uygulanmaya başlanması bekleniyor.

"Bu kısıtlamalarla hedefimiz Omicron'un yayılımının mümkün olduğunca azaltmak" diyen Attal, bu süreçte turistik ve iş gezilerinin kısıtlanacağını söyledi.

Açıklama, İngiltere'de son 24 saatte 79 bine yakın vaka tespit edilmesiyle "bu yılki en yüksek vaka sayısı"na ulaşılmasının ardından geldi.