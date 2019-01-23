Di Maio, "Paraları Fransa tarafından basılan, Fransız sömürgesi onlarca Afrika ülkesi var ve Fransa bu paralarla kamu borcunu finanse ediyor. Macron bir yandan bize ahlak dersi veriyor, diğer yandan da sömürdüğü Afrika ülkelerinin parası ile kamu borcunu finanse etmeye devam ediyor. Eğer Afrika'dan göçü durdurmak istiyorsak bu konudan başlamamız gerekir. Sadece AB'de değil, BM'de de bunu yapalım. Gelecek haftalarda M5S'nin gerek İtalyan hükümeti, gerek Avrupa kurumları, gerekse de tüm ulusların diplomatik bağının olduğu kurumlarda bu konuyla ilgili, Afrika ülkelerini sömüren bu ülkelerin cezalandırılmasına ilişkin bir girişimi olacak. Çünkü Akdeniz'de olanlar, bize ahlak dersi veren bazı ülkelerin yaptıklarının bir meyvesi." açıklamasında bulunmuştu.



İTALYA'NIN PARİS BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRMIŞLARDI

Yaşanan bu gelişme üzerine, Fransa, Afrika politikasından dolayı "sömürgeci" suçlaması yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun sözlerinden dolayı İtalya'nın Paris Büyükelçisi Teresa Castaldo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.