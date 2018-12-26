Fransa, 800 bin kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Ruanda Soykırımı'na sebep olan saldırının araştırılması için soruşturma başlattı.

Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan soykırımda Fransanın oynadığı rol uzun süre tartışılmış, Fransa yönetiminin taraflara silah temin ettiği ve soykırım uygulayan Hutuları eğittiği iddia edilmişti.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 15 Eylülde, Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.

Ülkede 2015te eski Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından soykırım dönemine dair Elysee Sarayındaki bazı arşivlerin açılması kararlaştırılmıştı.

Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki "devlet sırrı" yasağı kaldırılmasına rağmen soykırımın olduğu dönem Fransa Cumhurbaşkanı olan François Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor.

Ruandada 1994te yaklaşık 100 günde 800 binden fazla Tutsi ve ılımlı Hutu, Hutu ağırlıklı hükümetin desteklediği aşırı uç Hutular tarafından öldürülmüştü.

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