Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul'da 3 ay önce fuhuş operasyonunda kurtarılan 2 Özbekistan uyruklu kadın, psikologlara yaşadıklarını anlattı. Manken olma vaadiyle İstanbul'a getirilen iki kadın, önce alışverişe, ardından kuaföre götürüldü, cilt bakımı yaptırıldı. Ardından deneme çekimi altında iç çamaşırlı fotoğraflar çekildi.

SENETLERLE BORÇLANDIRILDILAR

Ancak sözde katalog için çekilen fotoğraflar aslında 'fuhuş katalogu' içindi. Kutlama partilerinin ardından 2 kadın fuhuşa zorlandıklarını anlattılar. Pasaportlarına el konulduğunu ve senetlerle borçlandırıldıklarını söyleyen 2 kadın, polis tarafından kurtarıldıklarını söylediler.

ÜÇ AYLIK TEKNİK TAKİP

İfadeler üzerine İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çetenin tamamını tespit etmek için 3 aylık çalışma yaptı. Çalışmalarda çetenin tüm bağlantıları tespit edildi.

"HEMEN ÖZBEKİSTAN'A GELİN"

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken bir görüşme teknik takibe takıldı. İddiaya göre, çete lideri Özgür M., Özbekistan'daki çetenin önemli ayağı olan Mehmet A. ile görüşürken, "Abi ilçe ekipleri sürekli operasyon yapıyor" diyerek durumdan yakındı. Bunun üzerine Mehmet A., "O zaman polis takibindesiniz, hemen buraya gelin" dedi. Özgür M. bunun üzerine yakınındaki şebeke elemanlarıyla 3 Aralık'ta Özbekistan'a gitmek üzere bilet aldı.

ERKEN OPERASYON KARARI

Şüphelilerin kaçmayı planladığını belirleyen polis operasyonu planladığından erken yapmaya karar verdi. Ataşehir, Ümraniye ve İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan Özbekistan ve Uganda uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı. Havalimanında gözaltına alınan şebeke elebaşı ve yanındakilerin üzerinde yaklaşık 50 bin lira para ele geçirildi.

GÜNDE 23 ERKEK

Baskın düzenlenen adreslerin birinde polis ekipleri, bir not kağıdı üzerinde bir çetele buldu. Kadınların adının yazılı olduğu çetelede, günlük fuhuş sayısının tutulduğu iddia edildi. Not kağıtlarına göre mağdur kadınlardan biri, günde 23 erkekle birlikte olmaya zorlanmıştı. Şebekenin fuhuş için 100 lira aldığı, kadınlara ise 45 lira para verildiği, bu paranın büyük kısmının da masraf ve borç adı altında geri alındığı öne sürüldü.

DİJİTAL KATALOG

Şebekenin, kadınların iç çamaşırlı fotoğraflarıyla katalog hazırladıkları belirlendi. Fuhuş çetesinin referansla kabul ettiği müşterilere, katalogdan kadınların gösterildiği ve erkeklere seçim yaptırıldığı ortaya çıkarıldı. Katalogdaki fotoğraflara özel programlarla işlem yapıldığı, kadınların, daha güzel görünmelerinin sağlandığı da belirtildi. Bu nedenle şebekenin fuhuş yapmak için anlaştığı bazı kişilerle sorun yaşadığı da iddia edildi.

KAYNAR SU CEZASI, TEKME TOKAT DAYAK



Mağdur kadınların ifadesini alan polis ekipleri, şebekenin uyguladığı baskı ve işkenceyi de ortaya çıkardı. İddiaya göre, fuhuş yapmak istemeyen ve ülkesine dönmek isteyen kadınlar, şebeke üyelerince tehdit edilerek korkutuldu. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, kadınları tekmeleyerek ve sopalarla dövdü. Tüm baskılara rağmen kurtulmaya çalışan kadınların ise ayağına kaynar su dökülerek cezalandırıldığı iddia edildi.

TAKMA İSİMLİ TELEFONLAR

Çetenin cep telefonlarını çağrı merkezi gibi kullandıkları öğrenildi. Her bir telefonu başka çete üyeleri açsa da aynı ismi kullandığı, bu hatlar için kullanılan isimlerin "Pusat", "Azat", "Bob", "Ateş" ve "Neco" olduğu belirtildi. Son zamanların en önemli insan kaçakçılığı operasyonlarından birini yapan polisin gözaltına aldığı 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.