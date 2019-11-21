SON DAKİKA!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırıldığını söyledi. Aydın "Futbol kulüplerinin borçlarını 12 banka ve 15 faktoring şirketi yapılandırıyor" dedi.
7 OCAK'TA DUYURULMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 7 Ocak 2019'da futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projeyi canlı yayında anlatmıştı. Futbol kulüplerinin 15 finans kuruluşuna borcu bulunduğuna dikkat çeken Aydın, yeniden yapılandırmayla kulüplere para vermeyeceklerini belirtmişti.
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