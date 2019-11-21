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Haberlerİş-Yaşam

Son dakika! Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcu yapılandırılıyor

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Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırıldığını söyledi. Bloomberg'in haberine göre Aydın "Futbol kulüplerinin borçlarını 12 banka ve 15 faktoring şirketi yapılandırıyor" dedi

SON DAKİKA!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borcunun yeniden yapılandırıldığını söyledi. Aydın "Futbol kulüplerinin borçlarını 12 banka ve 15 faktoring şirketi yapılandırıyor" dedi.

7 OCAK'TA DUYURULMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 7 Ocak 2019'da futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projeyi canlı yayında anlatmıştı. Futbol kulüplerinin 15 finans kuruluşuna borcu bulunduğuna dikkat çeken Aydın, yeniden yapılandırmayla kulüplere para vermeyeceklerini belirtmişti.

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