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        Haberler Gündem İstanbul BİR AY KAPALI! Son dakika: Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı

        Galata Kulesi bir ay kapalı

        Restorasyon çalışmaları devam eden Galata Kulesi bugünden itibaren ziyaretçilere kapandı. Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:55
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        Galata Kulesi bir ay kapalı
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        Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

        Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

        Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

        Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

        Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

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