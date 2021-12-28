ORTA SAHAYA YILDIZ BİR İSİM ARANIYOR

Galatasaray orta sahaya da önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu mevki içinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma şansı bulamayan oyuncular üzerinde duruluyor. Sarı kırmızılı yönetim bonservis bedeli ödemeden bu sezon için geçici bir çözüm arıyor.