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Mauro Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

Mauro Icardi için şoke eden iddia! Arjantin basını, çalkantılı aşk hayatı nedeniyle Tangocu'nun futbolu bırakacağını iddia etti. İcardi'nin China Suarez ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Wanda Nara ayrılma kararı aldı ancak ikili bu kararı gözden geçirmekten yana tavır koydu. Öte yandan Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'da sözleşme imzaladığı gün tartışmalarını gösteren video basına sızdırıldı

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  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara arasındaki inişli çıkışlı aşk hayatına Arjantin basınından şok bir haber damga vurdu!
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    RedBoing'in haberine göre İcardi, futbola odaklanamadığı gerekçesi ile sezon sonunda futbolu bırakmak istiyor. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Haberde İcardi'nin Arjantinli aktris China Suarez ile ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Wanda Nara ayrılma kararı aldı ancak ikili çocukları için bu kararı gözden geçirmekten yana tavır koydu. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Sonrasında çiftin arası daha da açılırken yıldız oyuncu da özel hayatı nedeniyle futboldan iyice koptu.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Galatasaray yönetimi ise söylentileri yalanladı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    SÜRPRİZ PAYLAŞIM

    Öte yandan Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    29 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    İMZA TÖRENİNDE KAVGA ETTİLER

    Icardi, Paris’ten mutlu döndüğünü söyleyip Nara ile barıştığı izlenimi verse de Arjantin basını, eşinin resmi boşanma dilekçesini İtalya'daki avukatına gönderdiğini iddia etti. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Bu arada ünlü ikilinin Galatasaray'da sözleşme imzaladığı gün tartışmalarını gösteren video basına sızdırıldı. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    ANCELOTTİ VETO ETTİ

    Mauro Icardi ile ilgili El Nacional gazetesi ilginç bir haber paylaştı. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Habere göre; Icardi, yaz transfer döneminde PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi. PSG, maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Ancak Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki golcü oyuncunun soyunma odasındaki iyi atmosferi bozacağını düşünerek bu transferi veto etti.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    NELER YAŞANDI?

    Milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Icardi, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Icardi'nin apar topar Arjantin'e gittiği belirtildi. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    GEÇEN HAFTA BARIŞTIKLARI SANILMIŞTI

    Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Icardi ise 25 Eylül günü Wanda Nara ile mesajlaşmalarını ifşa etti. 
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.
  • Son dakika Galatasaray haberleri - Icardi için şoke eden iddia! Wanda Nara ayrılma kararı mı aldı?

    Öte yandan Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum toksik" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ikilinin barıştığı şeklinde yorumlanmıştı.

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