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Son dakika: Galatasaray seçime mi gidiyor? Her şey kongreye bağlı!

Süper Lig’de önceki gün Gaziantep deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da milli aranın da gelmesi ile birlikte artık tek gündem 26 Mart'taki mali genel kurul.

Haziran ayında 40 oy farkla seçimi kazanarak göreve gelen yönetim, gelecek hafta sonu ilk kongre deneyimini yaşayacak. Kulüp üyelerinin söz aldığı ve ibra oylaması yapılan genel kurul öncesi Elmas ve yönetimine eleştiriler olması bekleniyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre özellikle saha sonuçları nedeniyle zor günler geçiren yönetimi, ibra etmeyeceğini belirten üyeler de mevcut. Çoğunluğun yönetimi ibra etmemesi durumu gerçekleşirse sarı-kırmızılı kulüpte tüzük gereği iki ay sonra seçime gidiliyor.

Yönetim hakkında seçim kararı alıp almayacağı yönünde iddialar olsa da başkan Burak Elmas’ın kongreden önce böyle bir karar alması beklenmiyor. Ancak tüm gün sürecek olan genel kurulun havasına göre radikal kararlar da çıkabilir.

TÜZÜK NE DİYOR?

Sarı-kırmızılı kulübün 59. maddesine göre ibra edilmeyen yönetimler, bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamıyor ve seçilemiyor. Tüzükte söz konusu maddede "İbra edilmeyen Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler" deniliyor.

POLAT VE CENGİZ İBRA EDİLMEMİŞTİ

Galatasaray'da daha önce iki başkan, genel kurul üyelerinin ibrasını alamamıştı. Adnan Polat, 2011 yılındaki genel kurulda idari olarak ibra edilmemişti. Mustafa Cengiz ise 2018 yılı için 2019 yılında mali açıdan ibra edilmesine rağmen idari ibrasızlıkla karşılaşmıştı. Konu daha sonra yargıya taşınmıştı.