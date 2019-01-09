Galatasaray, daha önce transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Marcao'nun transferi konusunda Chaves ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır."

MARCOS DO NASCİMENTO TEİXEİRA (MARCAO) KİMDİR?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.

Doğum tarihi: 5 Haz 1996

Doğduğu il: Londrina / Brezilya

Yaş: 22

Boyu: 1,85 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 900 Bin €

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