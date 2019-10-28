Türkiye, dün öğlen saatlerinde başlayan ciddi bir siber saldırı tehdidi ile karşı karşıya. Uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber saldırı haritalarına da yansıyan bu durumdan en çok etkilenen kurum ise Garanti BBVA’nın internet sitesi oldu.

100 GB büyüklüğündeki saldırıda DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğini kullanıldığı gözlemlendi. Bu siber saldırı tekniği, internete bağlı bir hizmetin geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefliyor.

HEDEFTE TÜRKİYE VAR!

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dün başlayan bu son saldırının ardından uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber tehdit haritalarında Türkiye, en çok hedefte olan ülke konumuna yükselirken; saldırıların çıkış noktasının ise yoğunlukta olarak Rusya ve ABD olduğu görüldü.

GARANTİ: MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ

Siber saldırıyla ilgili olarak Garanti BBVA’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz” denildi.

— Garanti BBVA (@GarantiBBVA) October 27, 2019

TÜRK TELEKOM: ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİK… HER ZAMAN OLABİLİR

27 Ekim 2019 Pazar günü başlayan siber saldırıyla ilgili Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da bir açıklama yaptı. Türk Telekom’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır… Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…”​​​