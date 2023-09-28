İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Hıfzı Topuz son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Topuz'un cenazesi öğle vakti Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Topuz'un vefatının basın ve düşünce dünyası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Eserleriyle, araştırmalarıyla, yazılarıyla birden fazla kuşağa örnek oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topuz'un her yönüyle cumhuriyetin simgesi isimlerden biri olduğunu kaydederek, "Elbette üzüntülüyüz ama bir yanıyla da cumhuriyetimizin böyle çok kıymetli insanları var. Onları rahmetle, minnetle anıyor olmak, böyle bir toplum olmak bizim için kıymetli." diye konuştu.

REKLAM

Taziyeleri kabul eden Ayşe Topuz, eşinin gençler için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen ve onları çok önemseyen biri olduğunu dile getirdi.

Eşinin gençlerle birlikte olmayı daha çok tercih ettiğini, kendi yaşıtı dostları ve arkadaşlarının da bulunduğunu anlatan Topuz, "Ama gençler onun için o kadar kıymetliydi ki onlarla hep genç kaldı, enerjisini diri tuttu. Ben hayat arkadaşımı, hayatımı kaybettim. O nedenle zor bir süreç." ifadelerini kullandı.