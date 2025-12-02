Gaziantep’in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza; Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mehmet Çetinpolat, hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tunahan Yiğit, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.