        Son dakika: Gaziantep haberleri: Feci kaza! İki kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Feci kaza! İki kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Araban ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki kamyona çarptı. Otomobilde bulunan Araban Belediyespor'un iki oyuncusu hayatını kaybederken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:48
        2 amatör futbolcu feci kaza kurbanı!
        Gaziantep’in Araban ilçesinde kontrolden çıkan ve park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza; Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

        İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mehmet Çetinpolat, hayatını kaybetti.
        Mehmet Çetinpolat, hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Tunahan Yiğit ile Mehmet Çetinpolat‘ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tunahan Yiğit, hayatını kaybetti.
        Tunahan Yiğit, hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
