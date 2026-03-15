Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İ.H. yönetimindeki otomobil, Mehmet Asya'nın kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan Asya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 15.03.2026 - 13:24
OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün gece Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İ.H. (51) yönetimindeki otomobil, Mehmet Asya yönetimindeki motosiklete çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada motosikletin sürücüsü Mehmet Asya yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Asya, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Asya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü İ.H., ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ