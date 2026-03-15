        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İ.H. yönetimindeki otomobil, Mehmet Asya'nın kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan Asya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mehmet Asya (45) hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İ.H. (51) yönetimindeki otomobil, Mehmet Asya yönetimindeki motosiklete çarptı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Kazada motosikletin sürücüsü Mehmet Asya yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Asya, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Asya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Asya’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü İ.H., ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tokat Valiliği'nden deprem açıklaması: "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber
        İlber