Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki Emrah Şahin, yem karma makinesine düşerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kentte, 2 Ocak günü de Yavuzeli ilçesi kırsal Beğendik Mahallesi'nde 5 çocuk babası Osman Solmaz (55) yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetmişti.

İHA'nın haberine göre olay, 6 Ocak tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir besi çiftliğinde çalışan 4 çocuk babası Emrah Şahin, dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

FARK EDENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Durumu fark eden diğer çalışanlar makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAKİNEDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yem karma makinesinde sıkışarak ağır yaralanan Emrah Şahin'i güçlükle çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı Şahin, ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.