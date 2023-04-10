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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İzmir'de genç kadının yüzünü doğrayan caniye 9 yıl ceza istendi!
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Tahliye kararı çıktı! Genç kadının yüzünü doğrayan caniye 9 yıl ceza istendi

İzmir'de dini nikahlı kocasının yüzünden bıçakla yaraladığı Aysel Perkgün ile ilgili davada mütalaa açıklandı. Korkunç olayda 9 yıl hapis cezası istenen F.D.'nin, tutukluğa yapılan itiraz sonrası da tahliyesine karar verildi

Son dakika haberler: İzmir'de genç kadının yüzünü doğrayan caniye 9 yıl ceza istendi!
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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darp edip, çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan F.D. (25) hakkında savcı, 'canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D. , iddiaya göre, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darp edip, çok sayıda bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan F.D. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede F.D. için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen yıl eylül ayında görülen duruşmada Perkgün'ün avukatları, reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar, bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu. Bir sonraki duruşmada ise, üst mahkemenin reddi heyet talebini reddettiği açıklandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Sanık Duran'ın yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müşteki Aysel Perkgün ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Aysel hakkında istenen Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, İstanbul'dan gelen adli tıp raporuna göre sanığın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığını belirtip, "Rapor beklediğimiz gibi geldi. Sanığın en başından beri uyuşturucu kullanmadığını ve aklının başında olduğunu söyledik. Adli tıptan gelen raporda bu ortaya çıktı. F.D., müvekkilime acı çektirerek canavarca hisle öldürmeye çalıştı. İddianamede istendiği gibi iyi hal indirimi de yapılmadan, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

AMBULANS ÇAĞIRMIŞ

Ardından duruşma savcısı, mütalaa verdi. Savcı, Aysel Perkgün ile uzun süreli birlikte yaşadığını belirttiği F.D.'nin aile içi geçimsizlik yaşaması ve kıskançlık nedeniyle suçu işlediğini belirtti. Savcı ayrıca F.D.'nin Perkgün'ü canavarca hisle ve eziyet çektirerek katletmeye çalışsa da sonrasında ambulans çağırarak vazgeçtiğine dikkati çekti. Savcı, F.D.'nin 'canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan ise mütalaanın göz önüne alınarak, müvekkilinin yattığı sürenin de değerlendirilerek tahliyesini ve esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul edip, duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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