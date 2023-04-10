İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darp edip, çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan F.D. (25) hakkında savcı, 'canavarca hisle, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D. , iddiaya göre, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darp edip, çok sayıda bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan F.D. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede F.D. için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen yıl eylül ayında görülen duruşmada Perkgün'ün avukatları, reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar, bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu. Bir sonraki duruşmada ise, üst mahkemenin reddi heyet talebini reddettiği açıklandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Sanık Duran'ın yargılanmasına, bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müşteki Aysel Perkgün ve taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Aysel hakkında istenen Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, İstanbul'dan gelen adli tıp raporuna göre sanığın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığını belirtip, "Rapor beklediğimiz gibi geldi. Sanığın en başından beri uyuşturucu kullanmadığını ve aklının başında olduğunu söyledik. Adli tıptan gelen raporda bu ortaya çıktı. F.D., müvekkilime acı çektirerek canavarca hisle öldürmeye çalıştı. İddianamede istendiği gibi iyi hal indirimi de yapılmadan, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.