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HaberlerGündemSon dakika! Gençlerin define merakı faciayla sonuçlandı - Haberler

Gençlerin define merakı faciayla sonuçlandı

DHA

Kayseri'de, iki gencin define merakı faciayla sonuçlandı. Arkadaşı Süha E.M. ile Yunus Ergin'in, birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması oluştu. Göçük altında kalan Yunus Ergin'in yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha E.M. ise kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

define avcıları

Kayseri'de arkadaşı Süha E.M. (22) ile birlikte define aramak için gittiği mağarada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Yunus Ergin'in (22) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Evliyalar tepesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Yunus Ergin ve arkadaşı Süha E.M. daha önce belirledikleri yerde define aramak için kayalıkların bulunduğu yere gelerek kazı çalışmasına başladı.

Kazı yaptıkları yerin bir anda çökmesi sonucu Yunus Ergin göçük altında kaldı. Arkadaşı Süha E.M. ise yara almadan kurtuldu. Süha E.M. durumu polise bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan gencin kurtarılması için AFAD ekibi çalışma başlattı.

Ekipler, 2 saat süren çalışma sonucunda Yunus Ergin'in cansız bedenine ulaştı. Ergin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Göçük sonrası ihbarda bulunup kaçan Süha E.M., kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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